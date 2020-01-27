Володин призвал развивать товарооборот между Россией и Ираном
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- РИА Новости
«В условиях, когда США в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию взаимных проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного товарооборота, защиты инвестиций», — цитирует ТАСС парламентария.
Как отметил Володин, выступая на заседании двусторонней межпарламентской комиссии, в 2018 году объём взаимной торговли составил $1,741 млрд.
Он добавил, что основу товарооборота между странами составляет сельхозпродукция.
Ранее новый иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Ирану и России необходимо объединить усилия для противодействия «экономическому терроризму» США.