Володин призвал развивать товарооборот между Россией и Ираном

Россия и Иран в условиях санкций США должны развивать двусторонний товарооборот и защищать взаимные инвестиции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Тегеране.

«В условиях, когда США в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию взаимных проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного товарооборота, защиты инвестиций», — цитирует ТАСС парламентария.

Как отметил Володин, выступая на заседании двусторонней межпарламентской комиссии, в 2018 году объём взаимной торговли составил $1,741 млрд.

Он добавил, что основу товарооборота между странами составляет сельхозпродукция.

Ранее новый иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Ирану и России необходимо объединить усилия для противодействия «экономическому терроризму» США.