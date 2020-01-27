В Сербии почтили память жертв холокоста

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Траурная церемония в память жертв холокоста прошла в Белграде на месте бывшего нацистского концлагеря «Земун» — в мемориальном центре «Старо-Саймиште».
В Сербии почтили память жертв холокоста
  • © wikipedia.org

Мероприятие возглавил сербский министр труда, занятости и по социальным вопросам Зоран Джорджевич.

«Нельзя уничтожать идентичность другого человека или народа, тем самым вы в свою собственную идентичность встраиваете то, что недостойно ни человека, ни народа. Нам больше, чем когда бы то ни было, нужны мир, стабильность и единство», — цитирует его ТАСС.

Также в церемонии принимали участие представители иностранных посольств и члены общественных организаций.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом и выработать общий план действий, просветительской работы и криминализации отрицания холокоста.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности, а холокост — одна из самых мрачных страниц мировой истории.

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