В Сербии почтили память жертв холокоста
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Мероприятие возглавил сербский министр труда, занятости и по социальным вопросам Зоран Джорджевич.
«Нельзя уничтожать идентичность другого человека или народа, тем самым вы в свою собственную идентичность встраиваете то, что недостойно ни человека, ни народа. Нам больше, чем когда бы то ни было, нужны мир, стабильность и единство», — цитирует его ТАСС.
Также в церемонии принимали участие представители иностранных посольств и члены общественных организаций.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом и выработать общий план действий, просветительской работы и криминализации отрицания холокоста.
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности, а холокост — одна из самых мрачных страниц мировой истории.