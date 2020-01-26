Глава МИД ФРГ призвал ЕС к криминализации отрицания холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путём выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания холокоста.

Как он написал в своей статье в Der Speigel, только за шесть месяцев 2019 года в Берлине были зафиксированы более 400 инцидентов антисемитской направленности.

Маас напомнил, что год назад страны — члены ЕС договорились выработать стратегии по борьбе с антисемитизмом.

«Германия должна стать ролевой моделью в этой борьбе. Слишком мало стран назначили уполномоченных по борьбе с антисемитизмом, это нужно исправить. Нам нужна европейская сеть уполномоченных от всех стран-членов, чтобы консолидировать борьбу с антисемитизмом в европейском плане действий», — заявил Маас.

Он отметил, что в данный план должны быть включены меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение мер защиты иудейских учреждений и просветительская работа.

Как сообщил Маас, Германия продолжит работать над криминализацией странами ЕС отрицания холокоста, противостоять искажению фактов о нём и распространению лжи по всему миру.

«С этой целью мы запустим международную сеть экспертов в этом году, которая разработает контрстратегии, — глобальную рабочую группу против отрицания холокоста», — написал Маас.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил рост антисемитских настроений в Европе и США на фоне участившихся случаев нападений на данной почве, а также распространение нацистских лозунгов и попыток искажения истории холокоста.