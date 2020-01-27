В Турции число жертв землетрясения превысило 40

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Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 41 человека, 1607 человек были госпитализированы, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
В Турции число жертв землетрясения превысило 40
  • Reuters

«Согласно имеющейся у нас информации, под завалами было найдено тело последнего нашего гражданина», — приводит заявление главы ведомства Мехмета Гюллюоглу NTV.

Спасательные работы на месте природного бедствия завершены.

За три дня поисковой операции из-под завалов удалось спасти 45 человек.

По последним данным, в результате землетрясения были госпитализированы 1607 человек, 84 из них по-прежнему остаются в больницах.

Ранее сообщалось о 38 погибших при землетрясении на востоке Турции.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано более 1000 подземных толчков.

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