В Турции число жертв землетрясения превысило 40
- Reuters
«Согласно имеющейся у нас информации, под завалами было найдено тело последнего нашего гражданина», — приводит заявление главы ведомства Мехмета Гюллюоглу NTV.
Спасательные работы на месте природного бедствия завершены.
За три дня поисковой операции из-под завалов удалось спасти 45 человек.
По последним данным, в результате землетрясения были госпитализированы 1607 человек, 84 из них по-прежнему остаются в больницах.
Ранее сообщалось о 38 погибших при землетрясении на востоке Турции.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано более 1000 подземных толчков.