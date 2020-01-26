Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 38. Об этом сообщает Habertürk.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении.