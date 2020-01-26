Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38
- Reuters
#SONDAKİKA 6.8'lik depremde can kaybı 38'e yükseldi #deprem#Elazığ#ELAZIĞdepremhttps://t.co/Pnr1ibqH8Jpic.twitter.com/AzHgUVR3ks— Habertürk (@Haberturk) January 26, 2020
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении.