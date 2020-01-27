В США сообщили о пяти случаях заболевания новым коронавирусом

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В США зафиксировано пять случаев заболевания новым типом коронавируса из Китая. Об этом сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).
В США сообщили о пяти случаях заболевания новым коронавирусом
  • Reuters

«Пять случаев заболевания у прибывших из Ухани были подтверждены в четырёх штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон)», — говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что сотрудники центра внимательно следят за ситуацией со вспышкой респираторных заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.

Ранее департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил заражение коронавирусом 2019-nCoV у прибывшего из китайского города Ухань, что стало четвёртым случаем заболевания.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, зафиксировано 56 летальных исходов.

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