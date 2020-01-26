Зеленский в ходе визита в Польшу 26—27 января встретится с Дудой

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Президент Украины Владимир Зеленский 26—27 января в ходе рабочего визита в Польшу проведёт переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, а также примет участие в мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения концлагеря Освенцим.
Зеленский в ходе визита в Польшу 26—27 января встретится с Дудой
  • © Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша для участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский 30 января проведёт в Киеве переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.

23 января Зеленский решил не посещать Всемирный форум памяти холокоста в Израиле и отдал своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».

В свою очередь в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ Зеленского вызывает недоумение.

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