Зеленский в ходе визита в Польшу 26—27 января встретится с Дудой
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«Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша для участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зеленский 30 января проведёт в Киеве переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.
23 января Зеленский решил не посещать Всемирный форум памяти холокоста в Израиле и отдал своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».
В свою очередь в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ Зеленского вызывает недоумение.