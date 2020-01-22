Зеленский заявил о планах встретиться с Помпео в Киеве в конце января

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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что планирует встретиться с госсекретарём США Майком Помпео в Киеве в конце января.
Зеленский заявил о планах встретиться с Помпео в Киеве в конце января
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«С Майком Помпео мы встретимся в Киеве в конце января. У нас много тем для обсуждения, среди них... энергетика, экономические вопросы и другие», — цитирует РИА Новости Зеленского.

В начале января Помпео и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран.

Отмечалось, что Помпео «подтвердил твёрдую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул долговременное стратегическое партнёрство».

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