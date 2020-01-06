Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество
- Reuters
Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнёрство», — говорится в заявлении.
Помпео также поблагодарил Зеленского за поддержку США на фоне нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Ранее в МИД Украины выразили надежду на согласование новой даты визита Помпео в Киев после отмены его поездки из-за поджога демонстрантами американского посольства в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла».