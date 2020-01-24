Госдеп анонсировал визит Помпео в Белоруссию и на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео в период с 29 января по 4 февраля посетит Великобританию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

29 января в Лондоне он встретится с британским премьером Борисом Джонсоном и главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

30 января у Помпео запланированы встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

1 февраля глава Госдепа в Минске планирует встретиться с главой Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

После Минска он направится в Нур-Султан, где у него запланированы встречи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Далее Помпео направится в Ташкент, где встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Ранее Зеленский сообщил, что планирует встретиться с Помпео в Киеве в конце января.