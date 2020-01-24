Госдеп анонсировал визит Помпео в Белоруссию и на Украину
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
29 января в Лондоне он встретится с британским премьером Борисом Джонсоном и главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
30 января у Помпео запланированы встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
1 февраля глава Госдепа в Минске планирует встретиться с главой Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
После Минска он направится в Нур-Султан, где у него запланированы встречи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
Далее Помпео направится в Ташкент, где встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Ранее Зеленский сообщил, что планирует встретиться с Помпео в Киеве в конце января.