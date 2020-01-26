СМИ опубликовали запись беседы Трампа об Украине и России

Короткая ссылка
Агентство Associated Press опубликовало запись, на которой, как утверждают авторы материала, президент США Дональд Трамп во время ужина в 2018 году обсуждает Украину и то, как долго она сможет «бороться с Россией».
СМИ опубликовали запись беседы Трампа об Украине и России
  • © Richard Graulich/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В сообщении агентства говорится, что на ужине, который был записан в Trump Hotel в Вашингтоне, присутствовали сам глава государства и «связанные с адвокатом президента Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман».

Как утверждает автор, во время мероприятия Трамп задаёт вопрос: «Как долго они продержатся в борьбе с Россией?».

Кроме того, отмечается, что на записи слышно, как присутствующие обсуждают бывшего посла США на Украине Мари Йованович, а в ходе разговора Трамп призывает уволить её.

В октябре 2019 года в США четырёх человек заподозрили в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает Дональда Трампа.

Как сообщал NBC, по данному делу арестованы два предпринимателя — Игорь Фруман и Лев Парнас, которые сотрудничали с адвокатом Трампа Руди Джулиани. В том же месяце Associated Press отмечало, что три бизнесмена, в числе которых были Парнас и Фурман, а также Гарри Сарджиант III, планировали смещение Андрея Коболева с поста главы «Нафтогаза» и его дальнейшую замену на Андрея Фаворова.

В январе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит словам Льва Парнаса о контактах между США и Украиной, которые послужили поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить