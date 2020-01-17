Пристайко не верит информации о роли Украины в импичменте Трампа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит словам предпринимателя Льва Парнаса о контактах между США и Украиной, которые послужили поводом для начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

«Я никогда не разговаривал с этим человеком и не верю ни единому его слову», — цитирует телеканал CNN Пристайко.

Он также рассказал, что военная помощь Украине со стороны США регулярно пересматривается как минимум два раза за год.

В ноябре сообщалось, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк и Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов направили в последние недели ряд запросов на предоставление данных о людях и организациях, связанных с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и его предполагаемыми партнёрами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.