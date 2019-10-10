В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний

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В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний
  • РИА Новости

Как отмечает телеканал, по данному делу арестованы два предпринимателя: Игорь Фруман и Лев Парнас, которые сотрудничали с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Согласно обвинительному заключению, подозреваемые вместе с другими фигурантами дела — Дэвидом Коррейей и Андреем Кукушкиным — «сговорились, чтобы обойти закон против иностранного влияния для участия в схеме изъятия иностранных финансов» для укрепления влияния и кампаний.

Уточняется, что в обвинительном акте «тщательно описана схема сокрытия реального источника пожертвований».

В декабре газета The New York Times сообщала, что федеральные прокуроры США намерены расследовать возможность иностранного финансирования комитета по подготовке инаугурации Дональда Трампа под видом пожертвований, которые, как предполагается, преследовали цель «купить влияние» на американскую политику.

Тогда издание отмечало, что прокуроры намерены расследовать, получал ли подобные выплаты агитационно-пропагандистский комитет, поддерживающий Трампа.

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