СМИ: Группа бизнесменов из США пыталась сместить руководство «Нафтогаза»
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Отмечается, что, по данным агентства, в начале марта три бизнесмена — Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III — планировали смещение Андрея Коболева с поста главы «Нафтогаза» и его дальнейшую замену на Андрея Фаворова.
Уточняется, что после победы на украинских президентских выборах Владимира Зеленского план бизнесменов провалился.
5 октября газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев.