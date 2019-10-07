СМИ: Группа бизнесменов из США пыталась сместить руководство «Нафтогаза»

Группа американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом, пыталась сместить руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз», чтобы назначить туда нового начальника.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что, по данным агентства, в начале марта три бизнесмена — Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III — планировали смещение Андрея Коболева с поста главы «Нафтогаза» и его дальнейшую замену на Андрея Фаворова.

Уточняется, что после победы на украинских президентских выборах Владимира Зеленского план бизнесменов провалился.

5 октября газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев.