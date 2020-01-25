Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсациях

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что «Качиньский не понимает, что говорит».

«Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней. И за восстановление экономики Польши, разрушенной немцами. Польша у нас в неоплатном долгу», — заявил он.

Ранее Качиньский заявил, что Россия «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

24 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

По её словам, России стало известно о разработке и утверждении Польшей мер по «классической дезинформации», в рамках которых было принято решение о публикации данной заведомо ложной статьи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.