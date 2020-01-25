Посольство России выразило сожаление в связи со «шпиономанией» в Японии

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В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившихся в СМИ сообщений о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
Посольство России выразило сожаление в связи со «шпиономанией» в Японии
  • РИА Новости

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

Российские дипломаты заявили, что общение через СМИ или «мегафонная дипломатия» не раз доказывали свою безрезультатность и пагубность.

Как сообщает РИА Новости, в японских СМИ появилась информация о якобы передаче сотрудникам российского торгового представительства секретной информации о японской коммуникационной компании. 

В связи с этим полиция в Токио обратилась к российскому посольству с просьбой оказать содействие в явке этих лиц.

Ранее МИД России заявил, что нидерландские СМИ пытаются подогревать антироссийские настроения в стране.

В декабре 2019 года российское посольство в Испании шуткой отреагировало на публикацию в газете El País о трёх «шпионах» из России, якобы посещавших Каталонию в период с ноября 2016 года по декабрь 2017-го.

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