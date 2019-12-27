Дипмиссия шуткой ответила на статью СМИ о «шпионах» России в Каталонии

Российское посольство в Испании шуткой отреагировало на публикацию в газете El País о трёх «шпионах» из России, якобы посещавших Каталонию в период с ноября 2016 по декабрь 2017 года.

«По поводу неустанной работы исследователей País по обнаружению источника каталонского кризиса в России: нам бы хотелось привлечь их внимание к разоблачающему факту. Есть подозрительное совпадение: номер предполагаемого российского подразделения, которое упоминается в газете, заканчивается на 155, что само по себе создаёт новую реальность», — говорится в сообщении в Twitter.

Испанская газета El País со ссылкой на расследование фонда Civica Media и интернет-издания Bellingcat сообщила, что три «сотрудника ГРУ» посещали Барселону в разное время в период с ноября 2016 по декабрь 2017 года.

По данным издания, они являются «членами подразделения 29155», деятельность которого расследует Национальный суд Испании.

В конце ноября сообщалось о задержании в Каталонии россиянина и украинца, в автомобиле которых была обнаружена «граната российского производства».