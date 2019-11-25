Генконсульство проверяет данные о задержании в Каталонии россиянина
- Reuters
Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.
«В связи с публикацией газетой Mundo информации о задержании в Ла-Жункере двух человек, один из которых, возможно, является гражданином России, проводится консульская проверка», — цитирует заявление ТАСС.
Генконсульство России уже направило официальные запросы в компетентные органы Испании.
Российские дипломаты отметили, что задержанный не обращался за консульской помощью.
23 ноября Mundo писала, что в Испании начали расследование в связи с задержанием в Каталонии россиянина и украинца, в автомобиле которых была обнаружена «граната российского производства».