Генконсульство проверяет данные о задержании в Каталонии россиянина

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Российское генеральное консульство в Барселоне начало проверку информации о задержании 4 октября в Каталонии двух человек, один из которых якобы является гражданином России.
Генконсульство проверяет данные о задержании в Каталонии россиянина
  • Reuters

Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.

«В связи с публикацией газетой Mundo информации о задержании в Ла-Жункере двух человек, один из которых, возможно, является гражданином России, проводится консульская проверка», — цитирует заявление ТАСС.

Генконсульство России уже направило официальные запросы в компетентные органы Испании.

Российские дипломаты отметили, что задержанный не обращался за консульской помощью.

23 ноября Mundo писала, что в Испании начали расследование в связи с задержанием в Каталонии россиянина и украинца, в автомобиле которых была обнаружена «граната российского производства».

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