В МИД России рассказали о русофобии в нидерландских СМИ

В Министерстве иностранных дел России заявили, что нидерландские СМИ пытаются подогревать антироссийские настроения в стране.

Соответствующее заявление ведомство сделало в связи с публикациями в ряде изданий Нидерландов о том, что Маастрихтский университет подвергся кибератаке якобы со стороны российских хакеров.

«Совершенно очевидно, что подобные медийные спекуляции не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в голландском обществе, на развёртывание охоты на ведьм и шпиономании, что, к сожалению, вот уже несколько лет является отличительной особенностью нынешней политической элиты Нидерландов», — говорится в сообщении.

В МИД сказали, что свои обвинения СМИ основывали на мнениях американских и нидерландских экспертов.

«Весьма показательно и то, что представителям самого Университета Маастрихта выступить в прессе не дали. Непосредственно от представителей пострадавшего вуза ни о катастрофических масштабах хищения цифровых данных, ни о требовании выкупа информации не поступало», — обратили внимание в министерстве.

В ведомстве подчёркивают, что данная ситуация является очередным примером недобросовестной информационной антироссийской кампании по принципу «хайли лайкли».

Ранее исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров рассказал о «зашкаливающем» уровне русофобии со стороны НАТО.