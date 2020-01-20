В МИД России рассказали о русофобии в нидерландских СМИ

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что нидерландские СМИ пытаются подогревать антироссийские настроения в стране.
В МИД России рассказали о русофобии в нидерландских СМИ
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление ведомство сделало в связи с публикациями в ряде изданий Нидерландов о том, что Маастрихтский университет подвергся кибератаке якобы со стороны российских хакеров.

«Совершенно очевидно, что подобные медийные спекуляции не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в голландском обществе, на развёртывание охоты на ведьм и шпиономании, что, к сожалению, вот уже несколько лет является отличительной особенностью нынешней политической элиты Нидерландов», — говорится в сообщении.

В МИД сказали, что свои обвинения СМИ основывали на мнениях американских и нидерландских экспертов.

«Весьма показательно и то, что представителям самого Университета Маастрихта выступить в прессе не дали. Непосредственно от представителей пострадавшего вуза ни о катастрофических масштабах хищения цифровых данных, ни о требовании выкупа информации не поступало», — обратили внимание в министерстве.

В ведомстве подчёркивают, что данная ситуация является очередным примером недобросовестной информационной антироссийской кампании по принципу «хайли лайкли».

Ранее исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров рассказал о «зашкаливающем» уровне русофобии со стороны НАТО.

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