Судья разрешил выдать Британии подозреваемого в гибели мигрантов
- РИА Новости
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление судьи Дональда Бинчи.
Уточняется, что Харрисона обвиняют в непредумышленном убийстве и вступлении в сговор с целью торговли людьми.
В ноябре 2019 года полиция британского графства Эссекс предъявила обвинения ещё одному фигуранту дела — Кристоферу Кеннеди.
23 октября в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами мигрантов. Как стало известно, все погибшие были гражданами Вьетнама.