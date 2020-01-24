Судья разрешил выдать Британии подозреваемого в гибели мигрантов

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Суд в Ирландии разрешил экстрадицию в Великобританию Имона Харрисона, обвиняемого по делу о гибели 39 мигрантов в британском Эссексе.
Судья разрешил выдать Британии подозреваемого в гибели мигрантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление судьи Дональда Бинчи. 

Уточняется, что Харрисона обвиняют в непредумышленном убийстве и вступлении в сговор с целью торговли людьми.

В ноябре 2019 года полиция британского графства Эссекс предъявила обвинения ещё одному фигуранту дела — Кристоферу Кеннеди.

23 октября в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами мигрантов. Как стало известно, все погибшие были гражданами Вьетнама.

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