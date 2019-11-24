В Британии предъявили обвинения подозреваемому в гибели 39 мигрантов

Полиция британского графства Эссекс сообщила, что подозреваемому по делу о гибели 39 вьетнамцев в Британии 23-летнему Кристоферу Кеннеди были предъявлены обвинения.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Королевская прокуратура санкционировала предъявление обвинений во вступлении в сговор с целью организации или облегчения передвижения людей для их эксплуатации и в сговоре для нарушения иммиграционного законодательства Великобритании», — говорится в заявлении.

По данным сотрудников правоохранительных органов, Кеннеди должен предстать перед судом 25 ноября.

23 октября в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами. Как стало известно в итоге, все погибшие в машине мигранты были гражданами Вьетнама.