В Эссексе установили личности 39 найденных в грузовике вьетнамцев

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Полиция Эссекса опубликовала имена 39 погибших граждан Вьетнама, тела которых были обнаружены в конце октября в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс.

«Нашим приоритетом было установить личности жертв, сохранить уважение к погибшим и оказать поддержку друзьям и семьям жертв», — цитирует пресс-служба ведомства помощника начальника полиции Тима Смита.

Он подчеркнул, что родственников всех погибших оповестили о случившемся. 

Среди погибших числятся 24 мужчины и пять женщин, а также 10 подростков до 20 лет.

В настоящее время власти Великобритании и Вьетнама решают вопрос о репатриации тел погибших.

Ранее во Вьетнаме задержали девятого подозреваемого в причастности к гибели 39 мигрантов в Англии.

23 октября в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами, предположительно, приехавший из Болгарии.

Позднее стало известно, что найденные в фургоне погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.

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