В Эссексе установили личности 39 найденных в грузовике вьетнамцев
«Нашим приоритетом было установить личности жертв, сохранить уважение к погибшим и оказать поддержку друзьям и семьям жертв», — цитирует пресс-служба ведомства помощника начальника полиции Тима Смита.
Он подчеркнул, что родственников всех погибших оповестили о случившемся.
Среди погибших числятся 24 мужчины и пять женщин, а также 10 подростков до 20 лет.
В настоящее время власти Великобритании и Вьетнама решают вопрос о репатриации тел погибших.
Ранее во Вьетнаме задержали девятого подозреваемого в причастности к гибели 39 мигрантов в Англии.
23 октября в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами, предположительно, приехавший из Болгарии.
Позднее стало известно, что найденные в фургоне погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.