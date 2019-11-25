Обвиняемый по делу о гибели мигрантов в Эссексе частично признал вину
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что Робинсон, предположительно, был частью международной контрабандистской группы.
Он также признался в незаконном получении наличных денег.
23 октября 39 человек были найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс).
Как стало известно, все погибшие были нелегальными мигрантами и гражданами Вьетнама.