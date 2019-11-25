Обвиняемый по делу о гибели мигрантов в Эссексе частично признал вину

Один из обвиняемых по делу о гибели мигрантов в британском Эссексе, водитель грузовика Морис Робинсон, признался в содействии нелегальной иммиграции.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что Робинсон, предположительно, был частью международной контрабандистской группы.

Он также признался в незаконном получении наличных денег.

23 октября 39 человек были найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс).

Как стало известно, все погибшие были нелегальными мигрантами и гражданами Вьетнама.