Обвиняемый по делу о гибели мигрантов в Эссексе частично признал вину

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Один из обвиняемых по делу о гибели мигрантов в британском Эссексе, водитель грузовика Морис Робинсон, признался в содействии нелегальной иммиграции.
Обвиняемый по делу о гибели мигрантов в Эссексе частично признал вину
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что Робинсон, предположительно, был частью международной контрабандистской группы.

Он также признался в незаконном получении наличных денег.

23 октября 39 человек были найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс).

Как стало известно, все погибшие были нелегальными мигрантами и гражданами Вьетнама.

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