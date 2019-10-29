В Британии объявлены в розыск два брата по делу о гибели 39 мигрантов

Британская полиция объявила в розыск братьев Ронана и Кристофера Хьюз по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в грузовике в английском графстве Эссекс. Об этом сообщает полицейское управление графства.

«Ронан Хьюз (40 лет) из города Арма в Северной Ирландии и его брат Кристофер (34 года), также из Армы, разыскиваются по подозрению в непредумышленном убийстве и незаконной транспортировке людей через границу», — говорится в документе.

В настоящее время под стражей остаются двое подозреваемых по делу. 26 октября в Дублине задержали мужчину, доставившего прицеп в бельгийский порт, откуда он отправился на пароме в Великобританию.

Несколькими днями ранее в Эссексе задержали водителя грузовика. Пока что только ему были предъявлены обвинения.

Ещё трое задержанных были освобождены под залог.

23 октября в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По предварительной информации, он прибыл туда из Болгарии.

По данным полиции Эссекса, все погибшие были гражданами Китая.