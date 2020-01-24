В посольстве России в Китае прокомментировали ситуацию в Ухани

В посольстве России в Китае прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Ухани.

Об этом сообщает ФАН.

«В настоящий момент посольство не располагает ещё информацией о количестве наших граждан в провинции Хубэй и непосредственно в городе Ухань», — заявил пресс-атташе Георгий Егоров.

По его словам, уже сделан запрос в миграционную службу КНР насчёт числа россиян, которые находятся в регионе.

Дипломатическое представительство также запросило информацию о порядке выезда из Ухани иностранных граждан.

«Обращений с просьбой о помощи не поступало. Да, какие-то рядовые вопросы с консультациями у нас появляются. Но вот именно просьб о помощи нет», — уточнил Егоров.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.