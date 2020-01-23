Моргулов обсудил с коллегой из США ситуацию на Корейском полуострове
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Обсуждались последние события вокруг Корейского полуострова и возможные шаги заинтересованных сторон, направленные на продвижение процесса политико-дипломатического урегулирования проблем субрегиона», — следует из пресс-релиза.
Россия и США подчеркнули необходимость продолжения «плотной координации» со всеми вовлечёнными сторонами.
Ранее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин позитивно оценил перспективы диалога с Северной Кореей.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, призвал дипломатов к активизации усилий для недопущения напряжённости на Корейском полуострове.