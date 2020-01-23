Моргулов обсудил с коллегой из США ситуацию на Корейском полуострове

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов провёл телефонный разговор со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном, в ходе которого обсуждалось урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Обсуждались последние события вокруг Корейского полуострова и возможные шаги заинтересованных сторон, направленные на продвижение процесса политико-дипломатического урегулирования проблем субрегиона», — следует из пресс-релиза.

Россия и США подчеркнули необходимость продолжения «плотной координации» со всеми вовлечёнными сторонами.

Ранее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин позитивно оценил перспективы диалога с Северной Кореей.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, призвал дипломатов к активизации усилий для недопущения напряжённости на Корейском полуострове.