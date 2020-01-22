Абэ отметил беспрецедентный уровень отношений между Японией и Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что двусторонние отношения с Россией достигли беспрецедентного уровня в связи с реализацией проектов по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

«За последний год развитие отношений Японии и России, которое происходит на основе договорённостей в Нагато, достигло беспрецедентного уровня», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что недавно стало возможно посещение японцами в рамках пилотного тура южной части Курил, доступ к которым был ранее закрыт.

«Мы будем продолжать упорные переговоры, чтобы решить территориальную проблему и подписать мирный договор», — подчеркнул Абэ.

В мае глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах Москвы и Токио реализовать проекты по совместной хоздеятельности на Курилах в пяти областях: аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов.

В конце октября южную часть Курильских островов посетила пилотная группа японских туристов.

Бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН подчеркнул, что отношения российской и японской сторон достигли достаточно высокого уровня.