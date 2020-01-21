В Британии пообещали ужесточить антитеррористическое законодательство

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател пообещала ужесточить антитеррористическое законодательство.

«Более жёсткие приговоры, прекращение досрочного освобождения и серьёзный пересмотр действий осуждённых террористов станут лишь некоторыми из множества мер по усилению ответных мер Великобритании в отношении терроризма», — говорится в заявлении МВД страны.

В частности, ведомство намерено добиться введения 14-летнего срока как минимального для осуждённых за тяжкие преступления террористического характера.

По словам Пател, теракт в ноябре 2019 года «заставил узнать горькую правду о том, как обстоят дела с контролем за теми, кто причастен к терроризму».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от практики условно-досрочного освобождения для террористов.

29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.

Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.