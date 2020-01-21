В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
  • Reuters

«В целом контакт был достаточно лаконичен. Но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя», — сказал Песков.

Он отметил, что «суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре».

Ранее на сайте британского правительства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Джонсон в ходе встречи с Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».

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