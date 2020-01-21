В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
- Reuters
«В целом контакт был достаточно лаконичен. Но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя», — сказал Песков.
Он отметил, что «суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре».
Ранее на сайте британского правительства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Джонсон в ходе встречи с Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».