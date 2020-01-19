В офисе британского премьера назвали подробности его встречи с Путиным

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Джонсон также заявил, что «позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась: это было безрассудное применение химического оружия и бессовестная попытка убить ни в чём не повинных людей на британской территории», и добавил, что «подобное нападение не должно повториться».

Кроме этого премьер Великобритании сообщил, что «они оба несут ответственность за решение проблем международной безопасности, в том числе связанных с Ливией, Сирией, Ираком и Ираном».

Ранее сообщалось, что Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Путин заявлял, что история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «не стоит и пяти копеек».

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «360», что позиция Великобритании по делу об отравлении в Солсбери заключается в «бесконечных оскорблениях и обвинениях».

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались Сергей Скрипаль и его дочь.