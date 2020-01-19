Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК

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Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК
  • Reuters

«Владимир Путин провёл встречи с Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и международные проблемы, в том числе урегулирование ситуации в Ливии.

Ранее в Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию.

В ней принимают участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.

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