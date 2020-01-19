В МИД призвали к консенсусу по введению международных сил в Ливию

Спецпредставитель президента России, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что вопрос введения международных сил в Ливию должен быть решён на базе консенсуса.

«Думаю, что этот вопрос нужно обсуждать на базе консенсуса», — приводит РИА Новости слова Богданова на просьбу прокомментировать призыв руководителя ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа ввести в страну международные силы.

Он отметил, что соответствующее решение зависит не только от Сарраджа.

«Мы исходим из того, что даже итоги берлинской конференции будут обсуждаться в Совете Безопасности», — сообщил Богданов.

Он подчеркнул, что «только Совет Безопасности имеет полномочия принимать решения, обязательные для выполнения всеми сторонами».

Ранее Саррадж выразил сомнения в том, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар серьёзно настроен на мирное разрешение конфликта в стране.