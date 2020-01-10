В Совфеде оценили сообщения о возможных новых санкциях Британии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что Великобритания готовится к введению собственного, независимого от Евросоюза санкционного режима в отношении иностранцев, в том числе россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека.

«От Великобритании в её нынешнем виде можно ожидать любых антироссийских действий. Страна открыто берёт на себя роль антироссийского форпоста в Европе. В каком-то смысле удар будет не столько по России или по её финансовой системе, сколько по отдельным персонажам. Под эти санкции могут подпасть и неугодные британскому руководству российские граждане», — сказал он.

По словам политика, не будет ничего удивительного, если Великобритания «решит ввести собственный санкционный режим».

«Думаю, роль форпоста британцы будут играть ещё какое-то время. Вопрос в том, насколько это будет эффективно. Россия санкционные меры не ощутит, но это будет некая демонстрация», — заключил Морозов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб представит новый режим в следующем месяце. К этому времени Лондон подготовит список лиц, чьи активы будут заморожены.