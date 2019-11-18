В МИД России оценили шансы на улучшение отношений с Британией
- РИА Новости
«Сложно говорить, есть ли перспективы улучшения отношений. Можно чётко сказать: принцип нашей внешней политики заключается в том, что мы готовы сотрудничать с зарубежными партнёрами настолько, насколько они готовы сотрудничать с нами», — сказал он.
По словам Беляева, у российской стороны нет подходов, согласно которым она «с кем-то не готова, не хочет иметь дело».
«Поэтому всё в руках прежде всего британцев», — отметил он.
Также Беляев заявил о возможности усиления санкций Британии после брексита.