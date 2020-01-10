FT: россияне могут подпасть под новый санкционный режим Британии

Великобритания готовится к введению собственного, независимого от Евросоюза санкционного режима в отношении иностранцев, в том числе россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, министр иностранных дел Доминик Рааб представит новый режим в следующем месяце. К этому времени Лондон подготовит список лиц, чьи активы будут заморожены.

Сообщается, что под первую волну санкций, вероятно, подпадут граждане России, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Действовать режим начнёт после выхода Британии из ЕС, запланированного на 31 января.

Как указывается в материале, Рааб хочет показать, что Соединённое Королевство будет играть роль мирового лидера после брексита.

Ранее в МИД России заявили, что об улучшении отношений с Британией говорить сложно — «всё в руках британцев».