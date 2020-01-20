В МИД прокомментировали слова Хука об «ооновских стандартах» по Ирану
- РИА Новости
«Вместо того чтобы грезить о несуществующих «ооновских стандартах» по американским лекалам, коллегам в США стоило бы всерьёз озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение и незамедлительно обеспечить полное соблюдение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231», — говорится в комментарии МИД.
В ведомстве отметили, что «откровенное манипулирование общеизвестными фактами» стало нормой для «представителей одного из крупнейших государств, претендующего на авторитет в ядерном нераспространении».
«Для нас неприемлемы очередные попытки придать национальным американским подходам и требованиям характер «международного стандарта», да ещё и с ооновским штампом, который США никто не уполномочивал ставить», — подчеркнули в министерстве.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал запуск странами ЕС механизма урегулирования споров по СВПД очень опасным шагом, который может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки.
14 января Франция, Германия и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД.
Тегеран назвал такой шаг евротройки стратегической ошибкой.