В МИД прокомментировали слова Хука об «ооновских стандартах» по Ирану

Короткая ссылка
Международное сообщество не устраивают грубые нарушения СВПД со стороны Соединённых Штатов, заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о существовании «ооновского стандарта», запрещающего Ирану заниматься обогащением урана.
В МИД прокомментировали слова Хука об «ооновских стандартах» по Ирану
  • РИА Новости

«Вместо того чтобы грезить о несуществующих «ооновских стандартах» по американским лекалам, коллегам в США стоило бы всерьёз озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение и незамедлительно обеспечить полное соблюдение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231», — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве отметили, что «откровенное манипулирование общеизвестными фактами» стало нормой для «представителей одного из крупнейших государств, претендующего на авторитет в ядерном нераспространении».

«Для нас неприемлемы очередные попытки придать национальным американским подходам и требованиям характер «международного стандарта», да ещё и с ооновским штампом, который США никто не уполномочивал ставить», — подчеркнули в министерстве.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал запуск странами ЕС механизма урегулирования споров по СВПД очень опасным шагом, который может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки.

14 января Франция, Германия и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД.

Тегеран назвал такой шаг евротройки стратегической ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить