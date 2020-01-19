СМИ: Участники встречи по Ливии призовут не атаковать нефтяные объекты

Участники международной конференции по урегулированию в Ливии призовут стороны конфликта воздержаться от враждебных действий против нефтяных объектов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект итогового коммюнике.

Отмечается, что документ, который будет обсуждаться на саммите, также включает признание Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) единственной законной структурой, которой разрешено продавать ливийскую нефть.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность принятия коммюнике по итогам конференции по Ливии в Берлине.

В конференции 19 января примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.