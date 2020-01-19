Маас раскритиковал политику США по максимальному давлению на Иран
- Reuters
Министр иностранных дел ФРГ отметил разный подход США и Европы в отношении Ирана.
«Хотя США в одностороннем порядке отказались от ядерного соглашения и перешли к максимальному давлению, мы хотим добиться прогресса путём переговоров. Франция, Великобритания и Германия хотят сохранить соглашение, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — заявил Маас.
Он также призвал «не делать вид», что ситуация в Иране автоматически улучшится после смены режима, напомнив о событиях в Ираке.
«Мы должны поговорить с Ираном и требовать соблюдения прав человека. В любом случае чистые угрозы и военная эскалация ничего не принесли. Мы хотим предотвратить пожар на Ближнем и Среднем Востоке», — подчеркнул министр ФРГ.
По его словам, Европа нацелена на дипломатию, а не на эскалацию в отношениях с Ираном.
Ранее Маас призвал Россию повлиять на Иран для соблюдения им условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
5 января Тегеран объявил о последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД.
МИД России назвал решение Тегерана по ядерной сделке вынужденным шагом на фоне противоречий между участниками СВПД.