Маас раскритиковал политику США по максимальному давлению на Иран

Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag подверг критике американскую политику максимального давления в отношении Ирана в ущерб дипломатии и переговорам и призвал предотвратить «пожар» на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел ФРГ отметил разный подход США и Европы в отношении Ирана.

«Хотя США в одностороннем порядке отказались от ядерного соглашения и перешли к максимальному давлению, мы хотим добиться прогресса путём переговоров. Франция, Великобритания и Германия хотят сохранить соглашение, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — заявил Маас.

Он также призвал «не делать вид», что ситуация в Иране автоматически улучшится после смены режима, напомнив о событиях в Ираке.

«Мы должны поговорить с Ираном и требовать соблюдения прав человека. В любом случае чистые угрозы и военная эскалация ничего не принесли. Мы хотим предотвратить пожар на Ближнем и Среднем Востоке», — подчеркнул министр ФРГ.

По его словам, Европа нацелена на дипломатию, а не на эскалацию в отношениях с Ираном.

Ранее Маас призвал Россию повлиять на Иран для соблюдения им условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

5 января Тегеран объявил о последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД.

МИД России назвал решение Тегерана по ядерной сделке вынужденным шагом на фоне противоречий между участниками СВПД.