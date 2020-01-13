Маас призвал Россию оказать влияние на Иран для сохранения СВПД
- Reuters
«Россия, будучи одной из подписавших соглашение сторон, несёт ответственность за то, чтобы оно как фактор стабильности в регионе было сохранено... Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры», — подчеркнул Маас.
Он выразил мнение, что Россия также могла бы использовать своё влияние для предотвращения эскалации в Сирии.
По мнению германского министра, несмотря на предотвращение прямого военного столкновения между США и Ираном, конфликт между ними «висит как дамоклов меч над регионом».
Ранее Франция, ФРГ и Британия потребовали от Ирана полного соблюдения обязательств в рамках СВПД.
МИД России, в свою очередь, отметил, что решение Тегерана о приостановке обязательств по ядерной сделке стало вынужденным шагом на фоне противоречий между участниками СВПД.
5 января стало известно о последнем этапе сокращения Ираном обязательств по СВПД.