Маас призвал Россию оказать влияние на Иран для сохранения СВПД

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Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Saarbrücker Zeitung призвал Москву оказать влияние на Тегеран для соблюдения им условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Маас призвал Россию оказать влияние на Иран для сохранения СВПД
  • Reuters

«Россия, будучи одной из подписавших соглашение сторон, несёт ответственность за то, чтобы оно как фактор стабильности в регионе было сохранено... Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры», — подчеркнул Маас.

Он выразил мнение, что Россия также могла бы использовать своё влияние для предотвращения эскалации в Сирии.

По мнению германского министра, несмотря на предотвращение прямого военного столкновения между США и Ираном, конфликт между ними «висит как дамоклов меч над регионом».

Ранее Франция, ФРГ и Британия потребовали от Ирана полного соблюдения обязательств в рамках СВПД.

МИД России, в свою очередь, отметил, что решение Тегерана о приостановке обязательств по ядерной сделке стало вынужденным шагом на фоне противоречий между участниками СВПД.

5 января стало известно о последнем этапе сокращения Ираном обязательств по СВПД. 

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