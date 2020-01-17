Помпео прокомментировал смену российского правительства

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу прокомментировал смену российского правительства.

Текст интервью опубликован на сайте Госдепа США.

«Моё мнение таково: нам нужно оценить, как всё это будет развиваться. С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами», — заявил Помпео.

Он добавил, что действия Вашингтона в отношении Москвы «вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в правительстве России».

15 января российское правительство ушло в отставку. Глава России Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.

Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.