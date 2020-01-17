Рябков прокомментировал переговоры по стратегической безопасности
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- РИА Новости
По его словам, консультации были трудными, но США и Россия выразили обоюдную заинтересованность в решении вопроса и дальнейших переговорах на уровне экспертов по отдельно определяемой повестке дня.
«В принципе, всё это неплохо, но есть момент, связанный с тем, что по крайней мере у нас по-прежнему отсутствует понимание, в каком направлении движется концептуальная мысль в Вашингтоне относительно будущего контроля над вооружениями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в МИД России сообщили о готовности Москвы и Вашингтона продолжить диалог по стратегической проблематике.
В Госдепартаменте США, в свою очередь, отметили важность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений.