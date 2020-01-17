Мексика и США согласовали программу борьбы с оборотом наркотиков
«Согласована общая двусторонняя программа по сокращению незаконного оборота оружия, наркотиков» , — говорится в сообщении на сайте мексиканского внешнеполитического ведомства.
Также двусторонняя программа включает в себя меры по борьбе с финансовыми ресурсами преступных сетей.
В декабре министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико благодарно президенту США Дональду Трампу за решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями.