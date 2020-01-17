Мексика и США согласовали программу борьбы с оборотом наркотиков

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В МИД Мексики заявили, что в ходе встречи мексиканской и американской делегаций была согласована двусторонняя программа борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

«Согласована общая двусторонняя программа по сокращению незаконного оборота оружия, наркотиков» , — говорится в сообщении на сайте мексиканского внешнеполитического ведомства.

Также двусторонняя программа включает в себя меры по борьбе с финансовыми ресурсами преступных сетей.

В декабре министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико благодарно президенту США Дональду Трампу за решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями.

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