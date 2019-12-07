Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористами

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями.

«Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать. Однако по запросу человека, который мне нравится и уважаем мною, который так хорошо с нами работал, президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, мы временно откладываем решение и активизируем наши совместные усилия, чтобы решительно разобраться с этими жестокими, быстро растущими организациями», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».

В мексиканском МИД заявляли, что обсудят с американскими властями этот вопрос.

Подробнее — в материале RT.