Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористами

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Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями.

«Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать. Однако по запросу человека, который мне нравится и уважаем мною, который так хорошо с нами работал, президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, мы временно откладываем решение и активизируем наши совместные усилия, чтобы решительно разобраться с этими жестокими, быстро растущими организациями», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».

В мексиканском МИД заявляли, что обсудят с американскими властями этот вопрос.

Подробнее — в материале RT.

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