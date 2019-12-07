Глава МИД Мексики поблагодарил Трампа за решение по наркокартелям

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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико благодарно президенту США Дональду Трампу за решение отложить признание мексиканский наркокартелей террористическими организациями.

«От имени правительства Мексики я благодарю президента Дональда Трампа за решение отложить признание организаций террористическими по просьбе президента (Мексики Андреса Мануэля) Лопеса Обрадора, который его также уважает и ценит. Победило сотрудничество, и появятся хорошие результаты», — написал Эбрард в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями по просьбе мексиканского президента.

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