Глава МИД Мексики поблагодарил Трампа за решение по наркокартелям

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико благодарно президенту США Дональду Трампу за решение отложить признание мексиканский наркокартелей террористическими организациями.

«От имени правительства Мексики я благодарю президента Дональда Трампа за решение отложить признание организаций террористическими по просьбе президента (Мексики Андреса Мануэля) Лопеса Обрадора, который его также уважает и ценит. Победило сотрудничество, и появятся хорошие результаты», — написал Эбрард в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями по просьбе мексиканского президента.