Глава МИД Мексики поблагодарил Трампа за решение по наркокартелям
«От имени правительства Мексики я благодарю президента Дональда Трампа за решение отложить признание организаций террористическими по просьбе президента (Мексики Андреса Мануэля) Лопеса Обрадора, который его также уважает и ценит. Победило сотрудничество, и появятся хорошие результаты», — написал Эбрард в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями по просьбе мексиканского президента.