Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский атомный авианосец «Шарль де Голль» будет направлен на Ближний Восток для поддержки военных операций Парижа.

Трансляция выступления Макрона перед военнослужащими на базе ВВС в районе Орелана велась в Twitter президента.

EN DIRECT I Vœux aux armées depuis la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy. https://t.co/nWaEAmgfdy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 января 2020 г.

Он уточнил, что авианосец будут сопровождать корабли из Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции.

Также, как отмечает газета Le Figaro, президент поблагодарил военных и высоко оценил их службу.

Ранее Эммануэль Макрон призвал США не выводить свои войска из Африки. В противном случае это обернётся «плохими новостями», считает он.