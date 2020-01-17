Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский атомный авианосец «Шарль де Голль» будет направлен на Ближний Восток для поддержки военных операций Парижа.

Трансляция выступления Макрона перед военнослужащими на базе ВВС в районе Орелана велась в Twitter президента.

Он уточнил, что авианосец будут сопровождать корабли из Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции.

Также, как отмечает газета Le Figaro, президент поблагодарил военных и высоко оценил их службу.

Ранее Эммануэль Макрон призвал США не выводить свои войска из Африки. В противном случае это обернётся «плохими новостями», считает он.

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