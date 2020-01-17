Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток
Трансляция выступления Макрона перед военнослужащими на базе ВВС в районе Орелана велась в Twitter президента.
EN DIRECT I Vœux aux armées depuis la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy. https://t.co/nWaEAmgfdy— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 января 2020 г.
Он уточнил, что авианосец будут сопровождать корабли из Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции.
Также, как отмечает газета Le Figaro, президент поблагодарил военных и высоко оценил их службу.
Ранее Эммануэль Макрон призвал США не выводить свои войска из Африки. В противном случае это обернётся «плохими новостями», считает он.