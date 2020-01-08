Франция осудила удары Ирана по базам США в Ираке

Франция осуждает ракетные удары Ирана по двум американским военным базам в Ираке и призывает к деэскалации, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция осуждает атаку Ирана этой ночью в Ираке против антитеррористической коалиции. Она вновь заявляет о своей солидарности с союзниками и партнёрами по коалиции, а также о своей приверженности суверенитету и безопасности Ирака», — говорится в заявлении министра.

По его словам, цикл насилия должен прекратиться, а Париж полон решимости добиваться ослабления напряжённости.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум базам Соединённых Штатов на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших.

Еврокомиссия призвала стороны немедленно прекратить применение оружия, чтобы дать пространство для диалога.