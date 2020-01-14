Макрон призвал США не выводить войска из Африки

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США не выводить свои войска из Африки. В противном случае это обернётся «плохими новостями», считает он.
Макрон призвал США не выводить войска из Африки
  • Reuters

Об этом он сказал во время саммита во французском городе По, где также собрались президенты Буркина-Фасо, Чада, Мали, Мавритании и Нигера.

«Я хотел бы убедить президента Трампа в том, что борьба с терроризмом, которой он глубоко привержен, разворачивается и в этом регионе», — добавил французский лидер. Его слова приводит Politico.

Как ранее информировало AFP со ссылкой на председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, Пентагон может сократить военные ресурсы в регионе и переместить их для повышения готовности Соединённых Штатов в других местах, в том числе в Тихоокеанском регионе. 

В начале 2019 года телеканал NBC сообщил о планах США сократить военное присутствие в Сомали и, соответственно, снизить число авиаударов по повстанцам радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб»*.

По данным телеканала, власти США считают, что «Аш-Шабаб» не представляет прямой опасности для Соединённых Штатов, хотя и остаётся угрозой для правительства Сомали и соседних стран.

* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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