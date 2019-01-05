СМИ сообщили, что США планируют снизить военное присутствие в Сомали
Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.
По их данным, власти США считают, что «Аш-Шабаб» не представляет прямой опасности для Соединённых Штатов, хотя и остаётся угрозой для правительства Сомали и соседних стран.
В связи с этим планируется сокращение американского присутствия в Сомали.
В Пентагоне пока не подтвердили эти данные, сообщает издание.
В декабре 2018 года сообщалось, что по меньшей мере 25 человек стали жертвами двойного теракта возле Национального театра в столице Сомали Могадишо.
Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение.
* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.