СМИ сообщили, что США планируют снизить военное присутствие в Сомали

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США планируют уменьшить своё военное присутствие в Сомали и сократить авиаудары по повстанцам радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб»*.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, власти США считают, что «Аш-Шабаб» не представляет прямой опасности для Соединённых Штатов, хотя и остаётся угрозой для правительства Сомали и соседних стран.

В связи с этим планируется сокращение американского присутствия в Сомали. 

В Пентагоне пока не подтвердили эти данные, сообщает издание. 

В декабре 2018 года сообщалось, что по меньшей мере 25 человек стали жертвами двойного теракта возле Национального театра в столице Сомали Могадишо.

Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение.

* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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