Глава Евросовета приветствовал соглашение России и Украины по газу

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовал соглашение между Москвой и Киевом о транзите газа в Европу.
Глава Евросовета приветствовал соглашение России и Украины по газу
  • РИА Новости

«(Шарль Мишель. — RT) приветствовал соглашение о транзите газа, заключённое между Украиной и Россией», — говорится в сообщении пресс-службы Евросовета.

Как ранее сообщили в Кремле, стороны также обсудили ливийский кризис, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 января в Берлине.

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину.

1 января начался транзит газа через Украину по новому контракту, ООО «Оператор ГТС Украины» заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, объём транзита природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.

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