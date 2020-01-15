В МИД России прокомментировали ситуацию с авиасообщением с Ираном

Авиасообщение с Ираном осуществляется в соответствии с оценкой ситуации в сфере безопасности, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Авиаперевозки осуществляются в соответствии с полной всеобъемлющей оценкой ситуации в сфере безопасности, которую проводят авиакомпании совместно с нашими профильными структурами», — цитирует его ТАСС.

Рябков подчеркнул, что существующие графики перелётов полностью обеспечивают безопасность пассажиров и авиалайнеров.

«Мы не считаем, что нужны в этой ситуации какие-то изменения», — добавил замминистра иностранных дел России.

Ранее в Росавиации подтвердили, что российские авиакомпании по-прежнему используют воздушное пространство Ирана, корректируя маршруты и расписания полётов в целях безопасности.

8 января, вскоре после взлёта из Тегерана, потерпел крушение украинский пассажирский Boeing 737, в результате чего погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

Пятый канал передавал, что компания «Аэрофлот» начала разрабатывать альтернативные маршруты рейсов после рекомендаций Росавиации.